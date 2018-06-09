Irak'ta yine bombalı saldırı: 1 ölü, 21 yaralı

Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi. Diyala'da görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, ''Diyala kentine bağlı Halis ilçesinde bulunan bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.'' dedi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğunu, dükkanların camlarının kırıldığını aktaran Şumari, "Pazar yerine önceden tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile infilak ettirildiğini düşünüyoruz. Saldırının faillerinin yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlattık." diye konuştu. Şumari ayrıca söz konusu saldırının askeri anlamda tamamen sona eren terör örgütü DEAŞ'ın kentin çevresinde gizlenen az sayıdaki unsurları tarafından gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini ifade etti. AA

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