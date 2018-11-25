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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Irak'taki sel musibetinde vefat edenlerin sayısı 16'ya yükseldi

25 Kasım 2018, Pazar 11:00
Irak'ta 2 gündür etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel musibetinde vefat edenlerin sayısının 16'ya çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, yayımladığı yazılı açıklamada, Vasıt ilinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde 6 kişinin öldüğünü belirtti.

Ülkeyi 2 gündür etkisi altına alan selde vefat edenlerin sayısı böylece 16'ya yükseldi.

Şiddetli yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor

Sağlık Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamada, Salahaddin ilinde 5, Zi Kar'da 2, Basra'da 1, Meysan'da 1 ve Vasit ilinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, selin vurduğu Salahaddin ilinin Şırgat ilçesi başta olmak üzere Salahaddin ve Musul vilayetindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmişti.

Abdulmehdi, bölgeye ivedi olarak yardım ulaştırılması, hasarın tespit edilmesi ve halkın can güvenliğinin sağlanması için olası şiddetli yağış ihtimaline karşı kriz masası kurulduğunu kaydetmişti. 

AA

Etiketler: Irak, sel
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