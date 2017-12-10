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10 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Irak tamamen IŞİD'ten kurtarıldı

10 Aralık 2017, Pazar 07:00
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, tüm ülke topraklarının terör örgütü IŞİD'ten kurtarıldığını belirterek, örgüte karşı zafer elde edildiğini açıkladı.

İbadi, devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Irak toprakları IŞİD'ten tamamen kurtarıldı. Gasbedilen tüm köy ve kasabalar geri alındı. Zafer rüyamız gerçek oldu ve IŞİD'e karşı zafer elde ettik. Ülkenin en uzak sınır noktasına kadar her yerine Irak bayrağını astık. Elinizle gerçekleşen bu zaferden dolayı sizi kutluyorum." açıklamasını yaptı.

"Allah'ın lütfu, halkımızın birliği, yaralılarımız ve şehitlerimizin çabasıyla zaferi kazandık." diyen İbadi, Irak halkına hitaben, "Birliğinizi muhafaza edin, yeni bir aydınlık geleceğe başlayın." ifadelerini kullandı.

IŞİD'e karşı elde edilen başarının bölünme eşiğinde olan Irak'ın birliğini koruduğunu vurgulayan İbadi, IŞİD'e karşı mücadelede kendilerine destek veren Şiilerin dini mercii Ali es-Sistani, ordu, polis, Haşdi Şabi ve yerel güçlere de teşekkür etti.

İbadi, IŞİD'le savaşın sona ermesinden sonraki sürecin yolsuzlukla mücadele olacağının altını çizerek, "Yolsuzlukla mücadele, kurtarma operasyonlarının uzantısı olacak ve yolsuzluk yapanların Irak'ta yeri olmayacak." diye konuştu.

Irak Başbakanlığı, ülkenin IŞİD'ten kurtarılmasından dolayı yarını ülke genelinde tatil ilan etti.

ABD'den tebrik

Öte yandan ABD yönetimi, Irak'ın terör örgütü IŞİD'ten tamamen kurtarıldığını açıklayan Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin sözlerini büyük memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "ABD, Başbakan İbadi'nin liderliğini tebrik ediyor ve IŞİD'le mücadele ederken vefat eden Iraklı güvenlik birimlerine ve Irak halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, terör örgütü IŞİD ile mücadelede alınan mesafe nedeniyle Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi tebrik etti.

AA

Etiketler: ırak, ışid
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