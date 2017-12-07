Irak'tan ABD'ye diplomatik nota verildi

Irak hükümetinin, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ABD'ye diplomatik nota verdiği bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararından dolayı Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman'ı bakanlığa çağırarak, nota verdiklerini ifade etti. Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı. Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı. AA

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