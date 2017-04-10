Irak'tan göç eden yaklaşık 2 milyon kişi evlerine döndü

​Irak hükümeti, şiddet olayları nedeniyle ülke genelinde göç edenlerin yüzde 50'sinin evlerine döndüğünü duyurdu.

Başbakan Haydar el-İbadi'nin Basın Ofisi sözcüsü Saad el-Hadisi, düzenlediği basın toplantısında, kurtarılmış bölgelerde enkaz kaldırma, yol ve köprü onarım çalışmalarının sürdüğünü, sonrasında bu bölgelere su ve elektrik gibi temel hizmetlerin getirileceğini ve kamu binalarının hizmete açılacağını söyledi. Söz konusu bölgelerde çok sayıda polis merkezi açıldığına işaret eden Hadisi, bu çalışmalar sonucu 2 milyon göçmenin evlerine döndüğünü kaydetti. Bu rakamın, göç edenlerin yarısına tekabül ettiğini belirten Hadisi, hükümetin evine dönen her aileye bin 200 dolar verdiğini anlattı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2014'ten bu yana Irak'taki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının 4 milyona yaklaştığını açıklamıştı. AA

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