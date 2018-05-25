İran’a müdahaleye yeşil ışık yok

ABD Kongresi’nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi, 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na eklediği bir değişiklikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’nin izni olmadan İran’a askerî müdahalede bulunmasının önüne geçmiş oldu.

ABD Kongresi’nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi, 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na eklediği bir değişiklikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’nin izni olmadan İran’a askerî müdahalede bulunmasının önünü kapattı. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Parti üyesi Keith Maurice Ellison’un önerdiği ve Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçiler tarafından da desteklenen değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan değişiklikle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ellison, “Temsilciler Meclisi, bu hafta iki partili değişikliğimizi kabul etmesiyle Başkan’a (Donald Trump) İran’a karşı askerî bir saldırı yetkisi veren bir yasanın bulunmadığını açıkça ifade etti.” ifadelerini kullandı. Ellison açıklamanın devamında, “Bu iki partili değişikliğin oy birliğiyle kabul edilmesi, Trump’ın İran anlaşmasından çekilmesi ve giderek artan düşmanca söylemine karşı güçlü bir cevap. Bugün Kongre, askerî gücün kullanımı konusundaki yetkilerini geri almak için harekete geçti.” diye yazdı.

‘Tarihteki en güçlü yaptırımlar’

ABD Başkanı Trump, İran’la BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Almanya arasında Temmuz 2015’te imzalanan anlaşmadan ülkesini 8 Mayıs’ta çekerek, Tahran’a ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Pazartesi günü, ABD’nin İran’dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıklamış, İran’a karşı ‘eşi benzeri görülmemiş finansal baskı’ ve ‘tarihteki en güçlü yaptırımların’ uygulanacağını belirtmişti. Washington’dan gelen açıklamalara İran’ın tepkisi iki ülke arasında çatışma endişelerine sebep olmuştu.

Kuzey Kore’ye “açık kapı”

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, 12 Haziran’da Singapur’da Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı zirveyi neden iptal ettiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, “12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan zirveyi iptal etmeye karar verdim. Bunun, hem Kuzey Kore hem de dünya için büyük bir geri adım olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri Kim’in atacağı olumlu adımları beklediğini ifade eden Trump, “Eğer Kim Jong-un yapıcı bir diyalog ile konuya yaklaşmayı tercih ederse ve ne zaman bunu yaparsa ben (görüşmek için) bekliyorum. Bu süre zarfında ise çok güçlü yaptırımlarımız ve maksimum baskı kampanyamız devam edecektir.” diye konuştu. Singapur zirvesinin iptal edilmesinin ardından yeni bir zirveye de açık kapı bırakan Trump, “Umarım Kuzey Kore ile her şey yoluna girecektir. Mevcut zirvenin gerçekleşmesi veya zirvenin daha sonra yapılması da dahil bu arada her şey olabilir.” yorumunu yaptı.