İran’a yaptırımlar zora girdi

Amerikan New York Times gazetesi, İran’ı sıkıştırma planında Suudi Arabistan ile yakın iş birliği yapan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının kilit noktasında Suudi yönetiminin bulunmasından ciddî endişe duyduğunu yazdı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ta David E. Sanger imzalı “Kayıp Gazeteci Davası, Trump’ın İran’ı Sıkıştırma Planını Engelleyebilir” başlığıyla yayınlanan makalede, Trump yönetimi içinde, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddialarında tüm parmakların Suudi Arabistan’ı göstermesinden dolayı yaşanan sıkıntıları gündeme getirildi. İran’a ambargo için kötü bir zamanlama Beyaz Saray’da ismini vermek istemeyen yetkililere dayandırılan makalede, yetkililerin, Trump yönetiminin, 5 Kasım’da İran’ın bütün petrol ihracatını durduracak sert önlemler almayı düşündükleri bir dönemde Suudi Arabistan’ın, Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayında ana fail durumunda olmasının kendileri için kötü bir zamanlama olduğunu söylediği kaydedildi. Habere göre, ABD’nin İran’a karşı planlanan kapsamlı ambargo stratejisinin işe yaraması için Trump yönetimi, İran’ın petrol satışlarını engelledikten sonra küresel fiyatları yükseltmeden petrolün dolaşımını sağlamak ve İran Körfezi’nde İran’ı kuşatma altına alacak yeni bir politika üzerinde çalışmak amacıyla Suudi yönetimine güveniyordu. İran’a karşı söz konusu planın uygulanması halinde Suudilerin petrol gelirlerinde ciddi bir artış olmasının beklendiği ancak şu anda Kongre’nin Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Krallığını cezalandırmasının konuşulduğunun belirtildiği makalede, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun tam da bu zamanda alelacele Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesinin bu açıdan anlamlı bulunduğu kaydedildi. AA

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