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19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

İran’a yaptırımlar zora girdi

18 Ekim 2018, Perşembe 13:20
Amerikan New York Times gazetesi, İran’ı sıkıştırma planında Suudi Arabistan ile yakın iş birliği yapan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının kilit noktasında Suudi yönetiminin bulunmasından ciddî endişe duyduğunu yazdı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ta David E. Sanger imzalı “Kayıp Gazeteci Davası, Trump’ın İran’ı Sıkıştırma Planını Engelleyebilir” başlığıyla yayınlanan makalede, Trump yönetimi içinde, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü  iddialarında tüm parmakların Suudi Arabistan’ı göstermesinden dolayı yaşanan  sıkıntıları gündeme getirildi.

İran’a ambargo için kötü bir zamanlama

Beyaz Saray’da ismini vermek istemeyen yetkililere dayandırılan  makalede, yetkililerin, Trump yönetiminin, 5 Kasım’da İran’ın bütün petrol  ihracatını durduracak sert önlemler almayı düşündükleri bir dönemde Suudi  Arabistan’ın, Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayında ana fail durumunda olmasının  kendileri için kötü bir zamanlama olduğunu söylediği kaydedildi. Habere göre, ABD’nin İran’a karşı planlanan kapsamlı ambargo  stratejisinin işe yaraması için Trump yönetimi, İran’ın petrol satışlarını  engelledikten sonra küresel fiyatları yükseltmeden petrolün dolaşımını sağlamak  ve İran Körfezi’nde İran’ı kuşatma altına alacak yeni bir politika üzerinde  çalışmak amacıyla Suudi yönetimine güveniyordu. İran’a karşı söz konusu planın uygulanması halinde Suudilerin petrol  gelirlerinde ciddi bir artış olmasının beklendiği ancak şu anda Kongre’nin  Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Krallığını cezalandırmasının konuşulduğunun  belirtildiği makalede, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun tam da bu zamanda  alelacele Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesinin bu açıdan anlamlı bulunduğu  kaydedildi. 

AA

Etiketler: iran, yaptırım
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