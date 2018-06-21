İran: ABD ile pazarlık yapmayacağız

İran Dışişleri Bakanı Zarif, “ABD’nin dış politikası krizde” başlığıyla kaleme aldığı İran basınında yayımlanan makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uluslararası anlaşmalara saygı duymadığını belirtti.

Zarif, “KOEP, Trans-Pasifik Ortaklığı ve Paris İklim Anlaşması’nın ardından mevcut ABD yönetiminin çekildiği üçüncü çok taraflı anlaşma olarak kayıtlara geçmiştir.” değerlendirmesinde bulundu. Pompeo’nun İran’la müzakere için ön şartlar koyduğunu hatırlatan Zarif, uluslararası toplumda ABD yönetiminin uluslararası anlaşmaları çiğnemesi nedeniyle bu ülkeyle müzakere konusunda ciddi kuşku duyulduğunu aktardı. ABD’nin uluslararası hukuku sürekli çiğneyerek “haydut devlet” haline geldiğini ileri süren Zarif, “İran’ın sözünü tutmayan ve birbiri ardına çok taraflı bir anlaşmayı sabote etmek için hareket eden bir ülke ile pazarlık yapmayacağını” kaydetti.

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Körfeze savaş gemisi

İran, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi’ne 2 savaş gemisi gönderdi. Tasnim Haber Ajansı’na göre, İran Deniz Kuvvetlerinin helikopter taşıma kapasitesine sahip Hark ve destroyer destek gemisi Subulan’dan oluşan 54’ncü Filo Aden Körfezi’ne gönderildi. Arap Yarımadası’nın güney kıyısında Hint Okyanusu’nu Kızıldeniz’e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.