"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İran: ABD'nin silahları terör örgütlerinin eline geçti

08 Aralık 2018, Cumartesi 12:59
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Orta Doğu bölgesine yönelik izlediği politikanın bölgeyi silah deposuna çevirdiğini ve Washington'un silahlarının El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da düzenlenen "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları Toplantısı"ndan önce yaptığı açıklamada, ABD'nin bölge ülkelerine ihtiyacından çok silah sattığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Zarif, "Bu ABD'nin bölgede izlediği politikanın çok tehlikeli olduğunun bir göstergesidir. Bu izlenen politika bölgeyi barış ve güvenliğe hiçbir fayda sunmayacak şekilde gelişmiş ve yıkıcı silahlarla dolu bir barut deposuna çevirmiştir." dedi.

Zarif, Washington'un bölgeye çeşitli bahanelerle silah gönderdiğini belirterek, "Amerikalıların silahları Yemen'de El Kaide ve Suriye'de DEAŞ'ın eline geçti. Bunu Avrupalı gazetelerden okuduk. Bu durum güvenliğimize sürekli bir tehdittir." dedi.

"ABD, Avrupa ile İran arasındaki ilişkilere zarar vermek istiyor"

İran resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, ABD'nin İran ile Avrupa ilişkilerini bozmak için Tahran'ın füze programını bahane olarak kullandığını da ifade eden Zarif, "Amerikalılar, Avrupa ile İran arasındaki ilişkilere zarar vermek için her türlü çabayı gösteriyor ancak bundan daha fazla bölgedeki durumu tersine çevirmek için çabalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çin'in teknoloji devi Huawei'in üst düzey yetkilisinin, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınmasına değinen Zarif, bu durumun Washington yönetiminin çaresizliğini yansıttığını sözlerine ekledi.

Tahran'da Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan'ın katılımıyla düzenlenen "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları Toplantısı"na Türkiye adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da katılıyor.

 

AA

Etiketler: İran, ABD, terör, silah
Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e doğru yola çıkacak

    Sarı yelekliler Belçika'da da gösteriye başladı

    Fransa'da göstericiler sokakta: 481 kişi gözaltında

    İran: ABD'nin silahları terör örgütlerinin eline geçti

    'Mescitsiz Okul Kalmasın' projesi MEB tarafından kabul edildi

    Gezici kütüphane ile çocuklar kitaba kavuştu

    Ermenistan erken seçime gidiyor

    Güvenlik işçisi: Asgari ücretten elime 3 lira kalıyor

    Fransa'da gösteriler öncesi 'sarı yelekliler'e 32 gözaltı

    Hava kirliliği normal değerlerin 9 kat üstünde

    Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan tutuklandı

    İki ülkeden petrol üretiminde 750 bin varillik kesinti

    Belçika'dan vatandaşlarına Fransa uyarısı

    Sesi ilk kez duyuldu

    “Gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalı”

    Ekonomide inat olmaz

    'Yasaları ihlal edecek şeyler yapmamı istedi'

    Müslümanlara terör saldırısı planı cezasız kalmadı

    ABD'li Müslüman kadın siyasetçi Tlaib: Trump'ın ırkçı olduğundan bir şüphem yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbelere karşı asıl güvence
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Okuyalım
    Genel

    Sesi ilk kez duyuldu
    Ahmet BATTAL

    Nemetre?
    Süleyman KÖSMENE

    Mutezile ve Cebriye’nin saptığı bir nokta
    Servet Bilgin

    Dövmeli kızın ikinci gelişi
    Genel

    “Gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalı”
    Genel

    Ekonomide inat olmaz
    Faruk ÇAKIR

    Hasta kime güvensin?
    Genel

    Devletin bekası ancak adaletiyle mümkündür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.