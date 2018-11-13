İran anlaşmaya uyuyor

Amerika’nın İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve sonrasında da Tahran’a yönelik yaptırımların tamamını geri getirmesinin ardından BM’ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA), İran’ın nükleer anlaşmaya uyup uymadığının değerlendirildiği raporunu üye devletlerle paylaştı.

Kurum raporunda İran’ın anlaşmayla getirilen sınırlamalara uyduğu değerlendirmesinde bulundu. IAEA, yılda dört kez hazırladığı raporun en sonuncusunda İran’da teftiş amacıyla girilmesi gereken bütün tesislere erişiminin olduğunu, müfettişlerin İran’ın az zenginleştirilmiş uranyum stoğunu belirlenen sınırlar içerisinde tuttuğunu doğruladıklarını belirtti. Raporda “İran’ın nükleer tesislere erişime izin vererek zamanında ve proaktif işbirliği yapması ek protokollerin uygulanmasını kolaylaştırdı ve güveni arttırdı” ifadesi kullanıldı.

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