İran: Bu başlangıç, devamı gelecek

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suriye’nin Deyrizor şehrine bağlı Elbu Kemal ilçesine yapılan füze saldırısına ilişkin, “Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek.” dedi.

Bakıri, başşehir Tahran’da katıldığı bir programda, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine düzenlediği füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İran’ın Ahvaz şehrine yönelik saldırının ardından son bir haftada “uygun cevap” için çeşitli adımlar attıklarını belirten Bakıri, istihbarat çalışmaları neticesinde saldırganların İran karşıtı bir grupla irtibatlı olmalarına rağmen IŞİD tarafından Deyrizor’dan yönlendirildiklerini tesbit ettiklerini aktardı. Füze saldırısının “başarıyla icra edildiğini” ve IŞİD’ın birçok komutanının öldürüldüğünü söyleyen Bakıri, “Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek. Teröristler İran’ın intikam alacağını bilmelidir.” ifadelerini kullandı. AA

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