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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Anlaşma sayesinde ülke 2 sene rahat nefes aldı

04 Aralık 2018, Salı 20:26
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile yapılan nükleer müzakerelerin yanlış olmadığını belirterek, anlaşma sayesinde ülkenin 2 sene rahat nefes aldığını ve milyarlarca dolar sermaye girişi sağlandığını söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki Simnan eyaletini ziyaretinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Ruhani, buradaki konuşmasında ABD ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı savundu.

ABD ile masaya oturmalarının ona güvendikleri anlamına gelmediğini dile getiren Ruhani, İran'ın devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni zamanında dönemin Dışişleri Bakanı'nın Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin hükümetiyle 2 sene müzakere ettiğini hatırlattı.

Hiçbir zaman ABD'ye yüzde yüz güvenmediklerini belirten Ruhani, yapılan anlaşmayı savunarak şunları söyledi:

"ABD ile nükleer müzakere doğruydu. İran'ın tüm makamları bunun doğruluğunu teyit etti. Nükleer anlaşmanın faydalarını 2016 ve 2017 yıllarında gördük. Bankacılık, gemicilik, petrol, petrokimya ve çelik sektörünün önü açıldı. Nükleer anlaşmayla ülke 2 sene nefes aldı ve milyarlarca dolar sermaye girişi oldu"

Anlaşmadan önce günde 1 milyon varil petrol ihraç ederken bunu 2 milyon 500 bin varile çıkardıklarını kaydeden Ruhani, "Ancak anlaşmanın taraflarından biri çekildi ve biz de 2014-2015 öncesi şartlara geri döndük." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, nükleer anlaşmadan önce dünyanın İran'ı kınadığını, bugün ise ABD'ye karşı duruş sergilediğini dile getirdi.

Ruhani ayrıca, ABD'nin bu sene 8 defa doğrudan 3 kere de dolaylı yoldan müzakere talebinde bulunduğunu aktardı ve "Müzakere taleplerini halkımızın izzetini korumak için kabul etmedim." dedi.

İran'la nükleer anlaşma

İran yönetimi ile P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya) ve Avrupa Birliği arasında yaklaşık üç yıl süren müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te nükleer programın sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan anlaşma, ABD'de Donald Trump'ın göreve gelmesiyle tartışılır olmuştu.

ABD yönetimi, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini duyurmuş ve İran'a yönelik yaptırımları aşamalı olarak geri getirmişti.

Washington, İran'ın balistik füze programını da kapsayan yeni bir anlaşma isterken Tahran yönetimi, ülkenin füze programının stratejik ve savunma amaçlı olduğunu ve müzakereye kapalı olduğunu ifade ediyor. 

AA

Etiketler: İran, ABD
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