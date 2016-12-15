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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Esad’a ''Halep'' kutlaması!

15 Aralık 2016, Perşembe 10:32
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’ı 'Halep' dolayısıyla kutladı.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan açıklamaya göre, ikili arasında yapılan telefon görüşmesinde Ruhani, “Bu zafer, Suriye’ye kutlu olsun. Suriye’nin en büyük ikinci şehri Halep’in, halkın bağrına yeniden geri dönmesi, Suriye halkının teröristler ve onları destekleyenlere karşı büyük başarısıdır. Umarım Halep zaferi, nihai zaferin başlangıcı olur ” dedi.

İran olarak Suriye’yi desteklemeyi bir “ görev” olarak gördüklerini ifade eden Ruhani, “ İran, teröristlerin Suriye’den çıkarılıncaya kadar Suriye devleti ve halkının yanında olacak” diye konuştu.

İran’ın Halep’e insani yardım göndermeye hazır olduğunu kaydeden Ruhani, diğer ülkeleri de yardıma çağırdı.

ESAD: ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Telefon görüşmesinde Beşar Esad, Suriye’ye verdiği destekten dolayı İran’a sonsuz teşekkürlerini dile getirerek, “Bunları asla unutmayacağız” ifadesini kulandı.

DHA

Etiketler: iran, suriye, halep
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  • Alperen

    15.12.2016 10:57:57

    Ah Türk ve İslam düşmanı zihniyet unutma bu katliamın hesabını Esad ve yardımcılarına a Allah mutlaka hesabını soracaktır.

Risale-i Nur Külliyatı

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