İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'ye geliyor

Ruhani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na başkanlık edecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruhani'nin başkanlıklarında 20 Aralık Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek Ruhani'nin ziyareti sırasında ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. AA

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