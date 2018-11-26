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26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İran'da 148 artçı sarsıntı daha yaşandı

26 Kasım 2018, Pazartesi 11:08
İran'daki 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından 7'si büyük 148 artçı sarsıntı yaşandı ve yaralı sayısı 646'ya çıktı.

İran devlet televizyonunun Kermanşah Tıp Bilimleri Üniversitesi'ne dayanarak verdiği haberinde yaralı sayısının Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab'ta 290, Gilanigarb'ta 170, Kasrı Şirin'de 109, Batı İslamabad'da 54 ve diğer bölgelerde 23 olmak üzere toplamda 646 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada 6,4 büyüklüğündeki depremden sonra 7 tanesi 4 ila 5,5 arası 148 artçı sarsıntı yaşandı. 

Kermanşah Vali Yardımcısı Mehrdad Salari, deprem nedeniyle hiçbir evin tamamen yıkılmadığını ve kimsenin ölmediğini söyledi. Artçı sarsıntılar ve korku nedeniyle vatandaşlar geceyi İran Kızılayı'nın sağladığı çadırlarda ve dışarıda geçirdi. 

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İran Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Nacar ve Kermanşah Valisi Huşeng Bazvend ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, deprem bölgesindeki halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdi.

Irak'ta 2 kişi öldü

Depremin Irak'ta hissedilmesiyle yaşanan panik ve korku nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Süleymaniye İnsani İşler Ofisi Sorumlusu Bestun Jaleyi, yaptığı açıklamada, depremin Süleymaniye kentinin Kelar ilçesinde hissedilmesinin ardından 2 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını ifade etti.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinliğinde, yerel saatle 20.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.

AA

Etiketler: iran, deprem
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