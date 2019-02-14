İran'da 27 kişinin öldüğü intihar saldırısına ilişkin son durum?

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısında 27 kişi öldü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Belucistan eyaletinin Zahidan ile Haş yolu üzerinde Devrim Muhafızları Ordusu personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısı düzenlendi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında DMO kara gücü Kudüs karargahına bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsün hedef alındığı bildirildi.

Saldırıda 27 Devrim Muhafızları Ordusu askerinin öldüğü, 13'ünün ise yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırının İsrail ve emperyalist güçlerin istihbarat servislerinin desteğiyle gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Sistan-Beluçistan'daki Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik terör saldırısında bölge ülkelerini suçladı.

Kasımi, Sistan-Beluçistan'daki intihar saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran halkının çocukları bu saldırının intikamını mutlaka alacak." dedi.

İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran terör saldırısında ABD'yi işaret etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından saldırıya ilişkin ilgili açıklama yaptı. Çok sayıda askerin öldüğü saldırıya ilişkin ABD'nin desteklediği terörist gruplara işaret eden Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın, 'Varşova sirkinin‘ gerçekleştiği gün terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Özellikle aynı teröristlerin destekçilerinin Varşova sokaklarında kutlama yaptığı ve Twitter'da sahte hesaplarla kutlamaları desteklediği zamanda? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor."

Polonya'nın başkenti Varşova'da ABD öncülüğünde İran'ın bölgesel faaliyetlerinin ele alındığı Orta Doğu konulu konferans düzenleniyor. İran'ın tepki gösterdiği konferansa İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil ediyor. Konferansa birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya da bakanlar düzeyinde katılıyor.

Sünni din adamından kınama

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Zahidan cuma imamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, saldırıyla ilgili yayımladığı mesajda intihar saldırısını kınayarak olayın İran düşmanlarının çıkarına hizmet ettiğini savundu.

İsmailzehi, kınama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şüphesiz ki herkesten önce Sistan ve Belucistan halkı bu tür olaylardan zarar görüyor. Kalkınmanın ve özgürlüğün gölgesinde barış ve güvenlik içinde yaşamak isteyen halkımız bunun mağdurudur."

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, devlet medyasında yaptığı açıklamada saldırıda bazı askerlerin ölümünün kesin olduğunu ancak otobüstekilerin hepsinin ölümünü ne teyit ne de inkar edebileceklerini belirtti.

Şerif, kesin bilginin netleşmesinin beklenmesi gerektiğini ifade etti.

3 günlük yas ilan edildi

Öte yandan, Sistan-Belucistan Valiliği eyalette 3 günlük yas ilan etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, saldırıda 20 asker öldü, en az 20 kişi yaralandı.

İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.