ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS, İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssünün İran'ın güneydoğusundaki Kirman olduğu belirtiliyor. Depremin yerin 57 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtiliyor. İran basını ise depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. IRAK'TA 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Irak'ta dün Süleymaniye ve Halepçe'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Süleymaniye Meteoroloji ve Deprem Dairesi Müdürü Dara Hasan, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Deprem her iki kentin yanı sıra Kerkük ilinde de hissedilmiş, can veya mal kaybı meydana gelmemişti. Deprem İran'da da hissedilmişti.

Okunma Sayısı: 123

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.