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12 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem

12 Aralık 2017, Salı 12:05
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS, İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssünün İran'ın güneydoğusundaki Kirman olduğu belirtiliyor. Depremin yerin 57 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtiliyor. 

İran basını ise depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu. 

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

IRAK'TA 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Irak'ta dün Süleymaniye ve Halepçe'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Süleymaniye Meteoroloji ve Deprem Dairesi Müdürü Dara Hasan, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. 

Deprem her iki kentin yanı sıra Kerkük ilinde de hissedilmiş, can veya mal kaybı meydana gelmemişti. Deprem İran'da da hissedilmişti.

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