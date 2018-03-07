İran'da art arda iki deprem

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletine bağlı Kehnuc kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem gözlemlendiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kehnuc kenti olan deprem yerel saatle 18.16'da gözlemlendi. Depremin yerin 28 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Yine aynı kentte 4 dakika sonra yerin 23 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde artçı deprem gözlemlendi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı. AA

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