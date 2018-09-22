İran'da askeri törene silahlı saldırı

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenen askeri geçit törenine militanlar saldırdı. İlk haberlere göre 20 yaralı var, olası ölü sayısıyla ilgili bilgi verilmedi. İran çapında Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla düzenlenen askeri törenlerin Huzistan ayağı kana bulandı. 8 yıl süren Irak-İran savaşının bitişinin yıldönümünün anıldığı törenlere eyalet başkenti Ahvaz'da militanlar baskın düzenledi. Gelen haberlere göre askeri üniforma giymiş yaklaşık 4 militan, töreni izleme bölümünün arkasından askerlere ateş açtı. Saldırı yaklaşık 10 dakika sürdü. Süratle olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları hastaneye kaldırıldı. Sputnik Türkiye

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