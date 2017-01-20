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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

İran'da bir günlük yas ilan edildi

20 Ocak 2017, Cuma 19:50
​İran'ın başkenti Tahran'da yangın sonrası çöken 17 katlı iş merkezinde hayatını kaybedenler için ülke genelinde yarın bir günlük yas ilan edildi.

Olağanüstü düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ülke genelinde bir günlük yas ilan edilmesine dair yapılan açıklamada, "Başkentin merkezinde çöken binada sivil ve itfaiyeci vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmeleri büyük bir üzüntüye sebep olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Olay yerinde basına açıklama yapan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Sacidiniya da yangın sonrası çöken Plasku İş Merkezi'nde 25 sivilin kayıp olduğunu duyurdu.

Sacidiniya, kayıp sayısıyla ilgili bilginin, Plasku olayı sonrası şu ana kadar emniyet birimlerine başvuran kayıp yakınlarından öğrenildiğini belirtti.

Tesnim Haber Ajansına konuşan Kızılay görevlisi Murtaza Muradipur da çöken binanın yanmaya devam ettiğini, sıcaklığı yer yer 200 ila 600 derecelerde seyretmesi sebebiyle arama kurtarma cihazları ve köpeklerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

84 kişinin yaralandığı olayın üzerinden yaklaşık 36 saat geçmesine karşın sadece 2 itfaiyecinin cesedine ulaşılabildiği ve moloz yığınının yüzde 30'unun kaldırılabildiği belirtiliyor.

Çöken binada söndürme, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün, yanan bina içerisinde söndürme çalışmaları yapan itfaiye erlerinden 20'sinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının da bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi'nde sabah saatlerinde yangın çıkmış, itfaiyenin müdahalesi sırasında bina çökerek kullanılamaz hale gelmişti. Yangın sırasında binanın çökme ihtimaline karşı tahliye edilen Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinin zarar görmediği belirtildi.

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