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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İran'da büyük deprem

05 Nisan 2017, Çarşamba 10:04
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, İran'ın Kuzeydoğu'sundaki Meşhed kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sefid Seng kenti olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerel saatle 10.39'da meydana geldiği belirtildi.

Afganistan sınırı yakınlarında bulunan deprem bölgesine acil kurtarma ekipleri sevk edilirken, can ve mal kaybına dair henüz açıklama yapılmadı.

DHA

Etiketler: iran, deprem
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  • özdemiroğlu

    05.04.2017 10:21:20

    İran halkına geçmiş olsun.

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