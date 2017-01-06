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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

İran'da deprem: 4 ölü

06 Ocak 2017, Cuma 11:20
İran'ın Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi öldü.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, depremin yerin 4 kilometre derinliğinde yerel saatle 06.03'te (TSİ 05.33) meydana geldiğini duyurdu.

Yetkililer deprem sonucu çöken bir evin enkazından 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Ölen kişilerin yabancı uyruklu Afgan vatandaşı oldukları kaydedildi. Olayda en az 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Depremin meydana geldiği Honc, İran'ın güneyinde Basra Körfezi yakınlarında yer alıyor.

Konuyla ilgili haber ve makaleler:

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Dikkat çeken akademik araştırma: Deprem dindarlaştırıyor

Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Zeki Duman, deprem ve din ilişkisi üzerine araştırma yaptı.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/dikkat-ceken-akademik-arastirma-deprem-dindarlastiriyor_390549

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Çok zâhirî musibetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

MUSİBETLER BİZE NE SÖYLER?

Umumî musibetlerle ilgili “İlâhî ikaz” yorumları yapıldığında “Kullarını rahmetiyle kucaklayan değil, gazabıyla ceza veren ve bunu yaparken masumları da işin içine katan bir Allah imajı veriliyor” gerekçesiyle karşı çıkanlar, aşağıdaki satırları mutlaka okumalılar.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Felâket ve musibetlerin birer İlâhî ikaz veya gazap olduğu inancı, bütün semavî dinlerde mevcut. Kaynağı mukaddes kitaplar. Kullara düşen ise, musibetlerin bu mesajını gecikmeden okuyup, kendilerine çekidüzen vermeleri.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi'nin hazırladığı kapsamlı yazının 2. bölümünü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/dizi/musibetler-birer-ilahi-ihtar-ve-ikazdir_176259

DHA

Etiketler: iran, deprem
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