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4 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

İran'da döviz karaborsaya düştü

04 Mart 2018, Pazar 11:44
İran'da değer kaybeden riyali elden çıkarmak isteyen İranlılar, döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

İran'da döviz karaborsaya düştü, döviz büroları önünde kuyruklar oluştu.

İran, artan talebi karşılamak için belirlediği kısıtlı sayıdaki döviz bürolarına döviz sağlamaya çalışsa da, artan talebi önleyemedi. İran'da değer kaybeden riyali elden çıkarmak isteyen İranlılar, döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde sıra alabilmek için döviz bürolarına akın eden İranlılar, vatandaşlık numarasıyla ancak devletin belirlediği miktarda döviz satın alabiliyor. Yoğun talep üzerine müşterilere bir sefere mahsus en fazla 2 bin dolar verilebiliyor.

DÖVİZ KARABORSAYA DÜŞTÜ

Karaborsadaki döviz fiyatları, devletin döviz firmaları aracılığıyla sattığı fiyatların yüzde 7 üstüne çıkınca, bazı İranlılar döviz bürolarından aldıkları dövizi karaborsada satarak kâr elde etmeye çalışıyor. Devletten aldığı bin doları karaborsada satan bir İranlı yaklaşık 240 lira kâr elde edebiliyor.

Polisin düzenlediği operasyonlarda karaborsada döviz alış verişi yapan yüzlerce kişi geçtiğimiz günlerde tutuklanırken, bazı döviz büroları da kapatıldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI YÜZDE 5 ARTTIRDI

Döviz fiyatlarındaki dalgalanmayı kontrol etmeye çalışan İran Merkez Bankası, yıllık faiz oranını iki haftalık süreyle yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükseltti. Vadeli altın satımı Merkez Bankası'nın piyasadaki likiditeyi çekmek için başvurduğu bir diğer seçenek oldu.

İran Merkez Bankası ayrıca çarşamba gününden itibaren Amerikan Doları üzerinden ithalat siparişi verilmesini de yasakladı. Yasak kararının gerekçesinde ABD'nin koyduğu kısıtlamalar sonucu İranlı ithalatçıların dolar ihtiyacını bankalar yerine döviz firmaları aracılığıyla temin etmesiyle dolar talebinde oluşan artış gösterildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarıyla beş yıldır istikrarlı bir seyir izleyen İran riyali, son aylarda yaklaşık yüzde 20 değer kaybına uğradı.

Etiketler: iran
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