İran'da emekli asker protestosu: 'Maaşlarımız yetersiz'

İran'da meclis binasının önünde toplanan bir grup emekli asker maaşlarının yetersizliğini protesto etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, bir grup emekli Silahlı Kuvvetler personeli, maaşlarının artırılması talebiyle sabah saatlerinde Tahran'daki meclis binasının önünde toplandı. Emekli askerler, gelecek yılın bütçesinde maaşlarının iyileştirilmesini ve doğrudan vergiler yasasının mecliste yeniden düzenlenmesini talep etti. Meclisin doğrudan vergi yasasında değişikliği öngören tasarıyı bugünkü oturumda ele alması bekleniyor. AA

Okunma Sayısı: 114

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.