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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İran'da halk ekonomik nedenlerle yönetime karşı protestoda bulunuyor

25 Haziran 2018, Pazartesi 21:25
İran'daki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etmek için Tahran'da bir grup esnaf greve gitti. Kepenk kapatıp ''10 bin tümene dolar istemiyoruz'' sloganıyla yürüyen esnafın meclis önünde polis müdahalesine uğradığına dair görüntüler paylaşıldı. Meclis Başkan Yardımcısı, OHAL çağrısı yaptı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre ekonomik sorunları protesto edenler Tahran Büyük Çarşısı'na akın etti. Protesocular esnafı kepenk kapatmaya çağırdı. 

Sosyal medyada paylaşılan videolara göre kepenk kapatmak istemeyenlere 'alçak', 'korkak' diye bağrılarak tepki gösterildi. Büyüyen kalabalık, ''10 bin tümene dolar istemiyoruz'' gibi sloganlar atarak meclise doğru yürüyüşe geçti.

Ekomik krizle yurtdışında savaşanlara ve İsrail'e karşı verilen mücadele arasında bağlantı kuran protestocular, 'Filistin'i, Suriye'yi bırakın, önce bize bakın, bizi düşünün' diye bağırdı.

Liderliğe atıfla 'Diktatöre ölüm', 'Düşmanımız Amerika derken yalan söylüyorlar, düşmanımız tam burada', milletvekillerine atıfla 'hiçbir işe yaramayan zorbalar' gibi sloganlar atıla atıla meclise varıldı.

VALİLİK: SÜKUNET SAĞLANDI, MECLİS BAŞKANI: OHAL İLAN EDİLSİN

Tahran Genel Vali Yardımcısı, Büyük Çarşı'da sükunetin sağlandığı, kimsenin gözaltına alınmadığı, protestocularla diyalog kurulduğu ve taleplerinin hükümete iletildiğini açıkladı. Planlandığı gibi Dünya Kupası'ndaki İran-Portekiz maçının büyük ekranlardan izlenmesi için Azadi stadyumunun erkeklerle kadınlara açılacağını duyurdu. Buna karşın İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan OHAL çağrısı geldi.

'EYALET SİSTEMİNE GEÇELİM'

Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan, ekonomik kriz nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi ve ülkenin eyalet sistemiyle yönetilmesini savundu.

Tebriz'de konuşan Pizişkiyan, ''İçinde bulunduğumuz şartlar göz önünde bulundurulduğunda, kangrene dönüşmüş ekonomik durumu yönetmek için OHAL ilan edilmelidir. Yolsuzlukla bu şekilde mücadele edilmesi gerekir'' dedi. Yolsuzlukların önüne geçebilmek için ülkede para dolaşımının kayıt altına alınması gerektiğini dile getiren Pizişkiyan, "İslam tarihinin ilk dönemlerinde ve şu an modern dünyada uygulanan eyalet sistemi İran'da da uygulanmalıdır. Eyalet ve vilayet yönetimi İslami bir modeldir. Bundan faydalanmalıyız'' diye konuştu.

GEÇEN YILDAN BERİ HUZURSUZLUK DEVAM EDİYOR

 

İran'da en son yine ekonomik sorunlar nedeniyle Aralık 2017'de patlak veren Ocak 2018'de kesilen protestolarda en az 25 kişi ölmüş, 5 bin kişi gözaltına alınmıştı.

İran'da doların kısa süre içinde 4.000 tümenden 7.500 tümene kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisanda doların 4.200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı.

Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 9.000 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekilip yeni yaptırımlar uygulaması da İran piyasalarını olumsuz etkiledi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: İran, Tahran, protesto, OHAL
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