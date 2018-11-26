"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İran'da şiddetli deprem: Yaralı sayısı 413'e yükseldi!

26 Kasım 2018, Pazartesi 01:42
İran'ın Kermanşah eyaletinde gözlemlenen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 413'e yükseldi.

İran'daki deprem Irak'ta ölüme sebep oldu

İran devlet televizyonu, depremde 413 kişinin yaralandığını, bunlardan 15'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. 

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada ise 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kermanşah'ın Kasrı Şirin ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Kasrı Şirin ve Serpol Zehab'da 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntının daha meydana geldiği, toplamda deprem sonrası 3 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi.

Bu arada yetkililer, yaralanmaların vatandaşların paniğe kapılması ve yüksekten atlaması sonucu gerçekleştiğini ifade etti.

Öte yandan Kirmanşah'taki okullar ve üniversitelerin deprem nedeniyle bugün tatil edildiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinliğinde, yerel saatle 20.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.

AA

Etiketler: iran, deprem
Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kriz kalıcı hasar bıraktı

    Erzurum'da gece tefekkürü

    İran'da şiddetli deprem: Yaralı sayısı 413'e yükseldi!

    İran'daki deprem Irak'ta ölüme sebep oldu

    Ukrayna savaş gemileri hakkında Rusya’dan açıklama

    ‘En yumuşak karnımız eğitim’

    “Avrupa Bilal’ini arıyor”

    Savaşta bile ihlal edilemez

    Ukrayna: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

    EGM'den 'hız tespit silahı' iddiası ile ilgili açıklama

    Düşünce hürriyeti yoksa üniversite olmaz

    ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lee'den flaş açıklama

    'Büyük bir insanlık suçudur'

    Trabzonspor, Fenerbahçe'den 3 puanı kaptı

    Gümülcine Medrese-i Hayriye öğrencilerinden 'Türkçe dersi' protestosu

    Devlet adaletle yaşar

    Paris'te tansiyon yükseliyor: Gözaltı sayısı 101 oldu

    Çıray: İşte size bir beka sorunu

    ‘Baskınlarla ekonomiyi düzeltemezsiniz’

    İsveç'te Müslümanlardan örnek hareket

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz kalıcı hasar bıraktı
    Genel

    Savaşta bile ihlal edilemez
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cemaatleri hedef tahtasına koymak kimin işine yarar?
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde resim sanatının sınırları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Cağaloğlu mağazamızı yeniliyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Dert benimdir, deva Kur’ân’ın
    Genel

    ‘En yumuşak karnımız eğitim’
    Genel

    “Avrupa Bilal’ini arıyor”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı-4

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.