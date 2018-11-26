İran'da şiddetli deprem: Yaralı sayısı 513'e yükseldi!

İran'ın Kermanşah eyaletinde gözlemlenen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 513'e yükseldi.

İran'daki deprem Irak'ta ölüme sebep oldu İran devlet televizyonu, depremde 513 kişinin yaralandığını, bunlardan 15'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada ise 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kermanşah'ın Kasrı Şirin ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, Kasrı Şirin ve Serpol Zehab'da 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntının daha meydana geldiği, toplamda deprem sonrası 3 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi. Bu arada yetkililer, yaralanmaların vatandaşların paniğe kapılması ve yüksekten atlaması sonucu gerçekleştiğini ifade etti. Öte yandan Kirmanşah'taki okullar ve üniversitelerin deprem nedeniyle bugün tatil edildiği bildirildi. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinliğinde, yerel saatle 20.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti. AA

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