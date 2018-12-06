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İran'da terör saldırısı: 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

06 Aralık 2018, Perşembe 19:10
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde emniyet müdürlüğünü hedef alan bombalı terör saldırısında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonu, Çabahar kentindeki Rigi Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Çabahar Kaymakam Vekili Rehmdil Bameri, basına yaptığı açıklamada, saldırının bomba yüklü kamyonetle gerçekleştirildiğini belirtti.

İntihar saldırısının yerel saatle 09.55'te düzenlendiğini aktaran Bameri, "Emniyet müdürlüğüne girmek isteyen bomba yüklü kamyonetteki terörist, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşınca binanın girişinde kendisini patlattı." dedi. 

Olayla ilgili ilk açıklamasında 4 kişinin öldüğünü duyuran Bameri, daha sonra devlet televizyonuna verdiği demeçte ölü sayısının iki olduğunu belirtti.

Bameri, saldırıda iki güvenlik görevlisinin öldüğünü aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Çabahar Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise saldırıda yaralanan 27 kişinin hastanelere nakledildiği bilgisi verildi.

Saldırıyı "Ensaru'l Furkan" örgütünün üstlendiği iddiası

İran medyasında yer alan haberlerde, saldırının "Ensaru'l Furkan" adlı örgüt tarafından üstlenildiği iddia edildi ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur olay yerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Saldırıyı şu ana kadar hiçbir grup ya da kişi üstlenmedi." ifadelerini kullandı. 

Pakpur, saldırıyı sivil-asker ayrımı gözetilmeden yapılan "kör saldırı" olarak niteledi. 

İran'ın güneydoğusunda Umman Denizi kıyısında yer alan Çabahar, serbest ticaret bölgesi ve İran-Hindistan-Afganistan'ın ortak projesi Çabahar Limanı'na ev sahipliği yapıyor. 

AA

Etiketler: iran, terör saldırısı
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