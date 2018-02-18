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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İran'da yolcu uçağı düştü

18 Şubat 2018, Pazar 10:59
İran'da sabah 08.00 sularında 60 kişi taşıyan bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

İran'da başkent Tahran'dan kalkan ve 60'dan fazla kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının İsfahan eyaletine bağlı Semirom kenti yakınlarındaki dağlık alana düştüğü açıklandı.

Tasnin haber ajansı 60'dan fazla kişiyi taşıyan Aseman Havayolalrı'na ait yolcu uçağının Tahran'dan Yasuc'a giderken radardan kaybolduğunu duyurdu.

Press TV uçağın Meharabad Havalimanı'ndan kalktıktan 50 dakika sonra radardan kaybolduğunu açıklandı.

UÇAK SEMİROM ŞEHRİ YAKINLARINDA DAĞLIK ALANA DÜŞTÜ

Fars haber ajansına konuşan  İranlı acil hizmetler direktörü Pir Hüseyin Kulivand "Uçak Semirom bölgesinde düştü ve tüm acil durum güçleri alarma geçirildi. Uçakta 50-60 yolcu bulunuyordu" dedi.

BURUCERDİ: UÇAKTA 66 KİŞİ BULUNUYORDU

Yarı resmi ISNA haber ajansına konuşan İran meclisi milli güvenlik ve dış siyaset komisyonu başkanı Alaaddin Burucerdi ise "Aseman Havayolları'na ait 60 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçak bu sabah radardan kayboldu. Bölgedeki insanların gözlemleri uçağın düştüğüne işaret ediyor" dedi.

Aseman Havayolları da uçakta 66 kişinin bulunduğunu doğruladı.

Uçağın düştüğü belirtilen bölgenin dağlık arazi olduğu, o nedenle ambulans göndermenin imkanı olmadığı ancak bölgeye bir helikopter gönderildiği ifade edildi.

Mehr habaer ajansı da sis nedniyle helikopterin alana ulaşamadığını ve bölgeye karadan ekip gönderilmeye çalışılacağını duyurdu.

İran medyası düşen yolcu uçağının modelinin  'ATR-72' olduğunu da açıkladı.

66 YOLCU VE MÜRETTEBATTAN KURTULAN YOK

Aseman Havayolları yetkilisi Muhammed Tabatay  uçaktaki 66 kişiden kurtulan olmadığı yönünde bilgilendirildiklerini söyledi.

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