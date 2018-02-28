İran'daki kuraklık ülkenin yüzde 97'sine yayıldı

İran Ulusal Kuraklık ve Meteoroloji Kriz Yönetimi Merkezi Başkanı Fatih, İran'daki kuraklığın ülkenin yüzde 97'sini etkisi altına aldığını ve bu sorunun tüm bölgelerde görüldüğünü bildirdi.

İran Ulusal Kuraklık ve Meteoroloji Kriz Yönetimi Merkezi Başkanı Şahruh Fatih, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) yaptığı açıklamada, kuraklığın tüm ülkeye yayıldığını aktardı.

Özellikle Huzistan, İlam, Buşehr, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Fars, Sistan-Beluçistan, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Horasanı Rezevi, İsfahan, Merkezi ve Zencan eyaletlerinde kuraklığın aşırı boyutlarda olduğu bilgisini paylaşan Fatih, bu soruna karşı mücadele imkanının olmadığını ancak su israfının azaltılmasıyla hafifletilebileceğini ifade etti.

İran'daki kuraklık, su kaynaklarının yetersizliği ve hava kirliliği ülkenin temel konularının başında yer alıyor. Ülkede uzun yıllardır devam eden kuraklık nedeniyle tarihi Urumiye Gölü kurumuş, su kaynakları ihtiyaçları karşılayamaz hale geldi. Hükümet, bu sorunlara çözüm bulmak için bütçe ayırıp projeler geliştiriyor, ancak henüz kalıcı bir çözüm bulunamadı.