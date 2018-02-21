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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İran'daki uçak kazasında ölenlerin cesetlerine ulaşıldı

21 Şubat 2018, Çarşamba 17:47
İran'da Tahran'dan havalandıktan sonra Zağros dağlarına düşen yolcu uçağında hayatını kaybeden kişilerin bir kısmının cesetlerine ulaşıldı. Ekipler naaşları dağdan indirmeye başladı.

İran'da pazar günü 6 mürettebat ve 60 yolcusuyla birlikte düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin bir kısmının cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

Mizan haber ajansı 7 kişinin naaşının enkazın bulunduğu dağlık alandan indirildiğini açıkladı.

Başkent Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan eyaleti yakınlarında Zağros dağlarına düşen Aseman Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bulunanlardan hiçbirinin kazadan kurtulamadığı duyurulmuştu.

32 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İran resmi haber ajansları şu ana kadar 32 yolcunun cesedine ulaştıklarını, diğer kişilerin cesetlerinin kar ve buz tabakasının altında olabileceğini belirtti.

Yarı resmi Mehr haber ajansına konuşan Kızılay'ın İsfahan Bürosu Direktörü Mohsen Momeni "Enkazın olduğu alana ilk giden ekipler beraberlerinde birkaç cesedi getirmeyi başardı ve onları dağın dibinde bekleyen yetkililere teslim etti" dedi.

KARAKUTU HENÜZ BULUNAMADI 

İsfahan Valisi Muhsin Mir Alizade de düzenlediği basın toplantısında enkazın bulunduğu yere kar ve fırtına kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle helikopter sevk edilemediğini dile getirerek cesetlerin kara yoluyla taşınmasının planlandığını belirtti.

Mir Alizade, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarının cuma günü devam etmesinin planlandığını kaydetti. Uçağın karakutusunun ise henüz bulunamadığı açıklandı.

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