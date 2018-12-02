İran'dan ABD'nin 'füze denemesi' iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin "İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yasağını ihlal eden orta menzilli balistik füze denemesi yaptığı" yönündeki suçlamayı kabul etmedi.

İran'ın füze programı ve denemelerini yasaklayan BMGK kararnamesi bulunmadığını belirten Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, füze faaliyetlerinin ülkenin ihtiyaç durumuna göre yapıldığını ve "savunma amaçlı" olduğunu belirterek ABD'nin iddiasına tepki gösterdi. Kasımi ayrıca ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çıkarak söz konusu kararnameyi kendisinin ihlal ettiğini kaydetti.

Kasımi yeni bir test yapıldığı iddialarını ise ne yalanladı ne de onayladı.

Pompeo: İran balistik füze faaliyetlerini acil durdursun

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise dün yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Pompeo, "Bu füze, İran'ın, Avrupa'nın bir bölümünü ve Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurma menziline sahip. Bu füze denemesi, BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal ediyor. İran'a, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili tüm eylemlerini derhal sona erdirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.