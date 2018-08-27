İran'dan ABD'ye tepki: ''Bölge dışından gelenlere ihtiyacımız yok"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD ve bölge dışındaki yabancı güçlerin Basra Körfezi'nde konuşlanmış donanmalarının bölgedeki güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Meşhed kentinde basına açıklama yapan Tengsiri, İran güçlerinin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki hareketleri dikkatle izlediğini belirtti. ABD ve bölge dışındaki yabancı güçlerin donanmalarının Basra Körfezi'ni terk etmesi gerektiğini ifade eden Tengsiri, "Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlayabiliyoruz ve ABD gibi yabancıların varlığına ve bölge dışından gelenlere ihtiyacımız yok." diye konuştu. Tengsiri, ABD donanmasına ait Basra Körfezi'ndeki nükleer savaş gemilerinin, çevre sorunlarına yol açtığına dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı: "Nükleer savaş gemilerini kendi sularında bulundurmaktan kaçınıyorlar fakat bölgemize göndererek, İran ve komşularımıza sorun oluşturuyorlar." AA

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