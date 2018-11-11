"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İran'dan ambargoyu delmek için yeni hamle

11 Kasım 2018, Pazar 22:20
İran Petrol Bakanlığı, daha önce 79 dolar 15 sentten Tahran Enerji Borsası'nda satışa sunduğu petrolün varilini 64 dolar 97 sente düşürdü.

Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün ikinci defa borsaya arz edilen 700 bin varil petrolün varilinin 64 dolar 97 sentten satıldığı aktarıldı. Borsadaki petrolün 245, 245 ve 210'ar bin varil olmak üzere 3 ayrı sipariş halinde 3 kişi tarafından satıl alındığı bildirildi.

Açıklamada, arzın petrol ihracatında özel sektörün kapasitesinden yararlanılması ve petrol satışındaki kanalların çeşitlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Petrol Bakanlığı tarafından ilk defa 28 Ekim'de borsada satışa sunulan İran petrolünün varil başına en düşük fiyatının 79 dolar 15 sent olarak belirlendiği, en yüksek fiyatın ise petrol piyasasındaki dalganlamaya göre belirleneceği açıklanmıştı.

Alım için yapılacak başvurulardan önce toplam tutarın yüzde 10'unun peşin olarak yatırılması şartı getirilen uygulamada satışın şekli ise yüzde 20 peşin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, yüzde 80 ise kredi olarak döviz kuru üzerinden olacak.

İran'ın bu adımla petrolü hedef alan ikinci yaptırım paketine karşı petrolünü ülke içinde değerli hale getirmeyi ve nakit akışını sağlayarak ambargoyu delmeyi hedeflediği belirtiliyor.

AA

Etiketler: İran, petrol, borsa
Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuklarımızın geleceğini karartıyorlar

    Sivil kayıplar vicdana sığmıyor

    10 bebekten biri prematüre

    Erdoğan: AB'ye tam üyelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz

    İsrail, Gazze'ye saldırdı: 6 Filistinli şehit oldu

    Osmanlı döneminde yükselen Yemen

    Bu facianın da üstü örtülmesin

    Bana yapılanların İslam'la ilgisi yok

    Mağduriyetini yazdı, gözaltına alındı

    Beşiktaş, Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü

    Trump ve Putin'in önünde konuşan Macron: Milliyetçilik yurtseverliğe ihanettir

    Bir ‘delil yok’ beraatı daha

    Cihangir İslam'ın Rize'de konferans vereceği salonun rezervasyonu iptal edildi

    Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Yüzyılın Anlaşması' Filistin davasına kurulmuş en büyük komplo

    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Kapımız herkese açık olacak

    Putin'den Macron'un 'AB ordusu' fikrine destek

    'Af sözünüze güvenerek Erdoğan'a oy verdik' diyen mahkum yakınına Bahçeli: Biz oy için yapmıyoruz bunu

    Erdoğan: Ortadoğu'da barış ve istikrara katkı sunmaya devam edeceğiz

    "İfrat ve tefritten kurtulmanın yolu ilimden geçiyor"

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl dindarlık?
    Genel

    Bu facianın da üstü örtülmesin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Çocuklarımızın geleceğini karartıyorlar
    Süleyman KÖSMENE

    Bir çiçekte yirmi esma
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah hakkında temsil ve örnekler
    Faruk ÇAKIR

    Terör nasıl biter?
    Aytekin COŞKUN

    Kaliforniya sendromu ve Bediüzzaman’ın yaklaşımı
    Yeni Asya'dan Size

    TÜYAP’a ailecek bekliyoruz
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Ekonominin nabzı nasıl tutulur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.