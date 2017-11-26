İran'dan Avrupa'ya tehdit gibi uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı, Avrupa'dan İran'a yönelik tehditlerin sürmesi durumunda, füze menzilini arttıracakları uyarısında bulundu.

Fransa'nın İran'ın 2015 füze programı konusundaki "dik kafalı" tavrına karşılık, İran hükümeti defalarca programın savunma amaçlı ve tartışmaya kapalı olduğunu belirtirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı General Hoseein Salami, "Füze menzilimizi iki bin kilometrenin üzerine çıkarmamamız teknoloji eksikliğinden kaynaklanmıyor. Bu konuda stratejik bir ilke izliyoruz. Şu ana kadar Avrupa'yı bir tehdit olarak görmedik, bu yüzden de füze menzilimizi arttırma ihtiyacı duymadık. Fakat eğer Avrupa bir tehdit haline gelmek istiyorsa füze menzilimizi arttıracağız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Mohammad Ali Jafari geçen ay füze menzilleri limitlerinin İran lideri Ayatollah Ali Khamenei tarafından belirlendiğini ve İran'ın iki bin kilometrelik füze menzilinin, bölgedeki "Amerikan güçlerinin çoğunluğu"na ulaşabileceğini, bu yüzden menzili arttırma gereği duymadıklarını açıklamıştı.

İran füze testlerinin BM'in Tahran sınırlarında nükleer etkileri olabilecek silahların test edilmemesiyle ilgili kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD, İran'ın füze programının uluslararası yasaları kırdığını söylemiş fakat İran hükümeti nükleer silahların programa dahil olmadığını, nükleer güç programının ise yalnızca sivil kullanıma açık olduğunu açıklamıştı.