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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

İran'dan İstanbul'daki terör saldırısı hakkında açıklama

02 Ocak 2017, Pazartesi 09:19
İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen 39 kişinin öldüğü, 69 kişinin de yaralandığı terör saldırısını değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Terörü ortadan kaldırmazsak bir virüs gibi herkesi müptela edecek" dedi.

İran devlet televizyonunda gündeme ilişkin konuları değerlendiren Ruhani, 39 kişinin öldüğü İstanbul'daki terör saldırısını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Ruhani, “Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da üzücü bir olayla karşılaştık. Günahsız, savunmasız insanların öldürülmesi her açıdan kınanılacak bir konu. Bu olay, terörizme karşı çıkmayıp ortadan kaldırmadığımız sürece bir virüs gibi kimseye acımayıp herkesi müptela edeceğini göstermiş oldu" dedi.

"İRAN, ATEŞKES KONUSUNDA AKTİF ROL ALDI"

Suriye konusunda yapılan ateşkes anlaşmasında İran'ın bir katkısı olmadığı ve Türkiye ile Rusya'nın inisiyatifinde geliştiği yönündeki iddiaları reddeden Ruhani, "İran, hem terörizmle mücadele ve hem diplomaside önemli ve aktif rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Bölgedeki sorunların nihai çözümünün diplomasiyle sağlanabileceğini ifade eden Ruhani, "Sürekli olarak Suriye, Rusya ve Türkiye ile temas halindeyiz" dedi. İran, Rusya ve Türkiye arasında Moskova'da yapılan üçlü toplantıya değinen İran Cumhurbaşkanı, üç ülkenin bu toplantıda olumlu adımlar attığını kaydederek Astana görüşmelerinin başarılı geçmesini umut ettiklerini dile getirdi.

İRAN'IN 3 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Güvenlik konusunda İran'ın bölgedeki ana hedeflerini üç madde halinde sıralayan Ruhani, "Bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması, terörizmle mücadele ve coğrafi sınırların değişmemesi" konularının altını çizdi.

DHA

Etiketler: iran, türkiye, rusya, suriye, ateşkes, ortaköy, terör saldırısı
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