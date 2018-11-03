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4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

İran'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddia

03 Kasım 2018, Cumartesi 22:41
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini İran'la irtibatlandırmak için milyonlarca dolar harcadığını ileri sürdü.

Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend'in göreve başlaması nedeniyle düzenlenen programa katılan İshak Cihangiri, burada yaptığı konuşmada, ABD yaptırımları ve Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Cihangiri, konuşmasında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın İran'a karşı psikolojik savaş başlattığını ve bunu medya üzerinden yürüttüklerini ifade ederek bu konuda bir dereceye kadar başarılı olduklarını ve insanları endişeye sevk ettiklerini söyledi.

Bu ülkelerin Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını İran'la bağlantılandırmak için yoğun bir çabanın içine girdiğini savunan Cihangiri, "ABD ve müttefiklerinin, medyanın İran aleyhine seferber edilerek propaganda yapılması ve kamuoyunun İran aleyhine yönlendirilmesi için milyonlarca dolar tahsis ettiğini" ileri sürdü.

Cihangiri, bu meseleyle ilgili bazı haberlerin İngiliz basınında çıktığını kaydederek, "Diğer batı medyasının da bu konuyu gündeme getireceğinden eminiz. Bazı medya organları, dünyada bağımsız olarak nitelendiriliyor, fakat bunlar kamuoyunu İran'ın aleyhine yönlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

'Dünyaya güvenilir ülke olduğumuzu gösterdik'

Yaptırımlarla ilgili olarak da İran halkının ABD'nin tek taraflı siyasetine karşı durduğunu dile getiren Cihangiri, Washington yönetiminin, yürüttüğü politikalar nedeniyle yalnız kaldığını, kendilerinin siyasi açıdan daha iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Dünyaya güvenilir ülke olduğumuzu ABD'nin de güvenilmez olduğunu gösterdik." dedi. 

Cihangiri, ABD yaptırımlarına karşı gerekli önlemleri aldıklarına ve mekanizmaları kurduklarına işaret ederek, devletin kasasında para olduğunu söyledi. 

AA

Etiketler: Kaşıkçı, İran
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