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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İran'dan 'Kaşıkçı' değerlendirmesi

22 Ekim 2018, Pazartesi 18:16
İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde önce Batı'nın yardımıyla olayı örtbas etmeye çalıştığını, sonra itiraf etmek zorunda kaldığını söyledi.

İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesine göre, Sadık Amuli Laricani yargı mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına değindi.

Laricani, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili olarak, "Suudi Arabistan önce Batı'nın yardımıyla olayı örtbas etmeye çalıştı, sonra itiraf etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, şunları kaydetti:

"Kaşıkçı'nın feci bir şekilde öldürülmesi, günahsız insanların kanını döken Suudi Arabistan rejimi ve şöhret peşindeki gencin (Veliaht Prens Muhammed Bin Selman) mahiyetini apaçık ortaya koymaktadır."

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

AA

Etiketler: iran, kaşıkçı
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