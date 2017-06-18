İran'dan misilleme

İran, 7 Haziran'da 18 kişinin ölümüne neden olan Tahran'daki çifte terör saldırılarına misilleme olarak Suriye'nin Deyrizor kentinde "terörist" diye tanımladığı gruplara yönelik operasyon düzenledi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İran'ın batısından fırlatılan orta menzilli karadan karaya füzelerle teröristlerin Deyrizor'daki ana merkezlerinin hedef alındığı belirtildi. Füzelerin, İran'ın Irak sınırına yakın Kürdistan ve Kirmanşah illerinde bulunan Devrim Muhafızları üslerinden fırlatıldığı bildirildi. Fırlatılan füzelerin sayısı konusunda bilgi verilmedi. Açıklamada, operasyon sonucu "Deyrizor'daki teröristlere ait komutanlık, toplanma, intihar otomobilleri inşaatı yapılan merkezlerin başarıyla vurulduğu" aktarıldı. Operasyonun amacının "teröristleri cezalandırmak" olduğu kaydedildi. İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran'da yapılan eş zamanlı iki terör saldırısında 18 kişi ölmüş, 40'ın üzerinde kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. AA

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