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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İran'dan Suudi Arabistan ile müzakere vurgusu

27 Ağustos 2018, Pazartesi 10:03
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi Kadı Asker, İran ile Suudi Arabistan'ın sorunlarını müzakere yoluyla çözebileceklerini açıkladı.

İran hacıları sorumlusu ve dini lider Ali Hamaney’in temsilcisi Ali Kadı Asker, İran ile Suudi Arabistan’ın bölgenin iki büyük devleti olduğunu ve sorunlarını müzakere yoluyla çözebileceklerini bildirdi.

Mekke-i Mükerreme'de basın toplantısı düzenleyen Kadı Asker, hac münasebetiyle bir araya geldikleri Suudi Arabistanlı yetkililerle yapıcı ve faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Hamaney'in temsilcisi Asker, iki ülke yetkililerinin hac organizasyonu için bir araya gelmek zorunda kaldıklarına işaret ederek, siyasi sorunların çözümü için de görüşebileceklerini kaydetti.

Kadı Asker, ülkenin resmi ajansı İRNA'da yer alan açıklamasında, İran ve Suudi Arabistan'ın bölgenin iki büyük devleti olduğunu ve sorunlarını da müzakere yoluyla çözebileceklerini belirtti.

"Düşmanlık ve kin"in İran ve Suudi Arabistan'ı "bölgesel amaçlarına ulaştırmayacağına" değinen Kadı Asker, terör örgütü DEAŞ fitnesinin Ortadoğu'yu etkisi altına aldığı bir süreçte "daha büyük hedeflerin peşinden gidilmesi" ve komşu ülkelerle bölgesel bir birliğin kurulması gerektiğini savundu.

Kadı Asker, Suudlu yetkililerin, hac farizasını yerine getirmek için giden ziyaretçilere her sene daha iyi şartlar hazırladığını vurguladı. Hamaney'in temsilcisi Asker, Suudlu yetkililerin İranlı hacıların vizesinin verilmesi, ulaşım sorunlarının çözülmesi, gidiş-gelişlerin rahatlatılması ve diğer birçok konuda sağladığı kolaylığı buna örnek gösterdi.

AA

Etiketler: İran, Suudi Arabistan, Hac,
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