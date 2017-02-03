İran'dan Trump'a cevap

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Twitter’dan paylaştığı, "İran ateşle oynuyor" açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter’dan yaptığı açıklamada tehditlerin İran’ı etkileyemeyeceğini ifade etti.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İran, güvenliğini halkından aldığından tehditlerden etkilenmez. Biz asla savaşı başlatan olmayacağız, ancak sadece kendi savunma araçlarımıza güveniriz” dedi. Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda, "İran ateşle oynuyor" ifadesini kullandı. Trump, kendisinin İran'a karşı, Obama kadar "kibar" olmayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı twitterdan yayınladığı ikinci mesajda : “silahlarımızı kendimizi savunmak haricinde kimseye karşı kullanmayacağız. Bizi suçlayanların bizimle aynı açıklamayı yapıp yapmayacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı. DHA

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