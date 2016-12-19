İran'dan Türkiye'deki protestolara tepki

Tahran yönetimi, İstanbul ve Ankara’da İran temsilcilikleri önünde yapılan Halep protestolarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin’in bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın Türkiye’deki temsilcilikleri önde yapılan protestoları, “uygun olmayan bir davranış” olarak nitelendirdi.

Sözcü, “Polis bu tip olaylarda önceden temsilciliği haberdar etmekle yükümlüdür fakat bunu yapmadı. Ayrıca protestolar gece yarısı olması hasebiyle de uygun bir zamanda yapılmadı. Konuya ilişkin Türkiye’nin Tahran’daki büyükelçisini bakanlığa çağırarak İran’ın bu konudaki rahatsızlığını kendisine illettik” dedi.

Türkiye’deki bazı kişilerin Türkiye’de İran karşıtı bir atmosfer yaratmak istediğini ileri süren Kasımi, “ Olayların kimler tarafından desteklenip yönlendirildiğini iyi biliyoruz” diye konuştu.

Ruhani’nin Başyardımcısı Türkiye’ye Gelmiyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin bugün Türkiye’ye planlanan ziyaretinin yapılmayacağını söyleyen Kasımi, ziyaretin ertelendiğini ifade etti.

Ziyaret’in birkaç nedenden dolayı yapılmadığını kaydeden Sözcü, “Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yurtdışına yapacağı ziyaretler, Bakanlar Kurulu’nun Cihangiri’ye verdiği bazı görevler ve başka 1-2 nedenden dolayı dün ziyaretin yapılmamasına karar verdik. Türk tarafını da bundan haberdar ettik. Ziyaret lağvedilmemiştir, uygun olan başka bir zamana ertelenmiştir ” ifadelerini kullandı.