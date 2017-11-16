İran depreminde ölü sayısı artıyor

İran'da yaralı olarak hastanelerde tedavi edilen bazı depremzedeler yaşam mücadelesini kaybetmesiyle olayda ölen kişi sayısı artmaya devam ediyor.

İran'da halk, 7.3 büyüklüğündeki deprem sonucu ölen yakınlarının yasını tutarken, yaralı olarak hastanelerde tedavi edilen bazı depremzedeler yaşam mücadelesini kaybetmesiyle olayda ölen kişi sayısı 474'ü üzerine çıktı. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ Depremin etkisini en şiddetli olarak gösterdiği Kirmanşah ilinde enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, yaralı olarak hastanelere kaldırılan bazı kişiler hayatını kaybetti. ÖLÜ SAYISI EN AZ 474 İran'ın İSNA haber ajansı, yetkililere dayandırdığı haberinde, depremde dokuz binin üzerinde kişinin yaralandığını, ölü sayısının ise, durumu ağır bazı yaralıların hayatını kaybetmesiyle, en az 474'e yükseldiğini bildirdi. ULAŞIM ZOR ÖLÜ SAYISI BİLİNMİYOR Özellikle ulaşımın zor olduğu bölgelerde, ölen bazı kişilerin yetkililere bildirilmeden toprağa verilmesi nedeniyle, ölü sayısının açıklanan rakamların üzerinde olmasından endişe ediliyor.

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.