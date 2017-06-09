İran Devrim Muhafızlarından 'intikam' yemini

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, geçen Çarşamba günü Tahran’da yapılan saldırıların intikamını alacaklarını ifade etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Selami, “ Saldırıların intikamını alacağız, bu nerde ve nasıl olacak bizde saklı. İntikamımız, bize yapılanın bin mislinden daha ağır olacak ve milletimiz bunu görecek” dedi.

İran’ın başkenti Tahran’da Çarşamba günü ülke meclisi ve devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni’nin türbesine yapılan eş zamanlı iki terör saldırısında 16 kişi hayatını kaybetmiş, 40’ın üzerinde kişi de yaralanmıştı.

Saldırı anı ve öncesine ait iki video yayınlayan IŞİD, eylemlerin örgüt üyelerince yapıldığını üstlendi.