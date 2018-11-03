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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İran dini lideri Hamaney: ABD değişmedikçe müzakere ihtimali yok

03 Kasım 2018, Cumartesi 19:44
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD yaptırımlarla İran ekonomisini felç ederek geri bırakmayı amaçlıyordu, ancak süreç kendi kendine yetecek bir ekonominin gelişmesiyle sonuçlandı" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'da 'Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde lise ve üniversite öğrencileri ile biraraya geldi.

'MAĞLUP TARAF ABD, GALİP TARAF İRAN'

Hamaney, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarla İran ekonomisini felç ederek geri bırakmayı amaçladığını, ancak bunu başaramadığını söyledi.

ABD ile İran arasında 40 yıldır sorunlar olduğuna işaret eden dini lider, Washington'ın 40 yıldır askeri, ekonomik ve medya savaşları ile kendilerine karşı birçok adım atarak Şah dönemindeki sultasını yeniden ikame etmeyi hedeflediğini, ancak başarılı olamadığını dile getirdi.

'ABD'NİN HİÇBİR HAMLESİ HEDEFİNE ULAŞMADI'

"Geçen zaman zarfında kaybeden tarafın ABD, kazanan tarafın ise İran olduğu hakikati ortaya çıkmıştır. ABD'nin mağlup olduğunun delili ise tüm hamleleri başlatan ancak amacına ulaşamayan taraf olmasıdır" diyen Hamaney, İran'ın ise yaptırımlardan kazançlı çıktığını savundu:

'HER ŞEYİ KENDİMİZ ÜRETİR OLDUK'

"ABD, yaptırımlarla İran ekonomisini felç ederek geri bırakmayı amaçlıyordu, ancak süreç kendi kendine yetecek bir ekonominin gelişmesiyle sonuçlandı. İranlılar geçmiş yıllarda her şeyi ithal etmeye alışmıştı, ancak şimdi her şeyi üretmenin peşinde. Sonuç ABD'nin hedefinin tam aksi istikametinde oldu."

'YUMUŞAK GÜCÜ DE SERT GÜCÜ DE BİTİYOR'

Dini lider, "ABD çökmeye doğru gidiyor, herkes bunu bilsin" diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya’da birçok politikacı ve sosyolog, Amerika’nın Yumuşak Gücünü kaybettiğini sölüyor. Amerika’nın yumuşak gücü, kendi düşüncesini diğer ülkelere kabullendirmek anlamındadır. Amerika bu konuda en zayıf durumdadır ve özellikle mevcut Başkanı döneminde sadece milletler değil, Avrupa, Çin, Rusya, Hindistan, Afrika ve Latin Amerika da Amerika kararlarına açıkça karşı çıkmışlardır."

'TRUMP ABD'Yİ REZİL RÜSVA ETTİ'

Donald Trump'tan "Bu yeni Başkan, ABD'nin prestijinden ve liberal demokrasiden geriye kalanı rezil rüsva etmiştir" diyen Hamaney, ABD'nin sert gücünün, yani askeri ve ekonomik gücünün de gerilediğini belirtti.

'ABD DEĞİŞMEDİKÇE MÜZAKERE İHTİMALİ YOK'

İran lideri, ABD ile müzakere ihtimaline ilişkin şunları söyledi:

"Uzlaşma arayışında olanlar beyhude bir çaba içindedir. ABD ancak sultacılık arayışını bırakırsa ona diğer devletler gibi muamele edilebilir, fakat o, her zaman diğer taraflara egemen olmaya çalışmıştır ve bu siyasetini terk etmesi uzak bir ihtimaldir."

Trump yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının 5 Kasım'dan itibaren yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Hamaney, Rusya
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