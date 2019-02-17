İran Dışişleri Bakanı: 'İsrail ve ABD savaş istiyor'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) "savaş istediğini" ve bu ülkelerin davranışlarının bölgedeki çatışmaları artırdığını söyledi.

Münih Güvenlik Konseyi’nde konuşan Zarif ayrıca, Avrupalı müttefiklerine İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yapan ABD’yi sert eleştirdi. Konuşmasının devamında Zarif, “Bazıları kesinlikle savaş istiyor. Mesela İsrail... Savaş çıkma ihtimali çok yüksek. Eğer uluslararası hukukun ciddi ihlallerine göz yummaya devam ederseniz savaş çıkma riski daha da artacak” dedi. İsrail’in Suriye’deki bombalama kampanyalarına tepki gösteren Zarif, Avrupa ülkelerini ABD ve İsrail’in bölgedeki politikalarına tepki göstermedikleri için eleştirdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, parlamentoda yaptığı konuşmasında, “Orta Doğu’da istikrarsızlığa neden olan temel faktör İran’ın agresif tutumudur” dedi. Euronews Türkçe

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