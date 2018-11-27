İran Dışişleri Bakanı Zarif'e 'kara para' gensorusu

İran'da kara para aklandığını öne süren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif hakkında 11 maddelik gensoru önergesi verildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Ali Esger Yusufnejad, Dışişleri Bakanı Zarif hakkında hazırlanan gensoru önergesinin meclisteki 24 milletvekilinin imzasıyla başkanlık divanına sunulduğunu açıkladı. Hazırlanan gensoru önergesinde "İran'ı kara para aklamayla itham etmek gibi yersiz açıklamalarda bulunmakla" suçlanan Zarif'e, "diplomaside ülke ekonomisini gözardı etmek, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ile ilişkileri güçlendirme hususunda yeterli çaba göstermemek, yetersiz büyükelçilere görev vermek" gibi suçlamalar yöneltildi. Yusufnejad, başkanlık divanına sunulan gensoru önergesinin incelenmek üzere Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu'na gönderileceğini belirtti. AA

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