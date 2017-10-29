İran: Füze üretmeye devam edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD yaptırımlarına rağmen füze üretimini durdurmayacaklarını söyledi.

ABD'den gelen yeni yaptırımlara ve sert açıklamalara rağmen İran füze üretimine devam edecek. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin füze üretimine devam edeceğini ve bunun uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğini söyledi. ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, İran'ın uzun menzilli balistik füze programını hedef alan bir yasa tasarısı kabul edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ekim'de açıkladığı "yeni İran stratejisine" uygun adımlar atmaya başlayan ABD Kongresi, İran'ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlatmıştı. AA

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