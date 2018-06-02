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2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İran güçleri Suriye'nin güneyinden çekilecek

02 Haziran 2018, Cumartesi 13:40
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İranlı güçlerin Suriye'nin güneyinden çekilmesi konusunda anlaşma sağlandığını söyledi.

Rusya, ABD ve Ürdün, İsrail ve İran arasında Suriye'nin güney sınırlarında yaşanan gerilimin sona erdirilmesi için çabalarını sürdürürken Rusya kanadından bir açıklama geldi.

 

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Vasiliy Nebenzya'ya İranlı güçlerin Suriye'nin güneybatısındaki bölgelerden çekilmesi konusunda İsrail ve İran'la mutabakat sağlanıp sağlanmadığı soruldu.

Nebenzya, "Anladığım kadarıyla Suriye'nin güneybatısından çekilme konusunda bir anlaşma sağlandı. Anlaşmanın şu anda uygulanıp uygulanmadığı konusuna yanıt veremem ancak anladığım kadarıyla ilgili taraflar, yapılan anlaşmadan memnun" yanıtını verdi.

Nebenzya, anlaşma henüz uygulamaya koyulmamış olsa dahi, en kısa sürede hayata geçirileceğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'de İran ve İsrail arasında yaşanan cepheleşme nedeniyle Rusya, ABD ve Ürdün arasında güneybatı gerilimi azaltma bölgesi ile ilgili bir anlaşma yapıldı. İsrail'e görüşmeler sırasında bu anlaşma hakkında bilgi verildi. Anlaşmaya göre güneybatı gerilimi azaltma bölgesinde istikrar sağlanmalı ve Suriyeli olmayan tüm güçler bu bölgeden çıkarılmalı" demişti.

Suriyeli bir kaynak, Tanf bölgesi de dahil olmak üzere Suriye'nin güney sınırlarının Şam'ın kontrolüne geçmesi yönünde mutabakat sağlandığını ifade etmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 10 televizyonu da, Rusya ve İsrail'in Suriye'nin İsrail sınırındaki güney bölgelerinde kontrolün yeniden Suriye hükümet güçlerine geçmesi konusunda anlaşmaya vardığını öne sürmüştü.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Suriye, İran, İsrail, gerilim
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