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13 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İran'ı sarsan depremde 328 kişi öldü

13 Kasım 2017, Pazartesi 13:02
Kuzey Irak'taki 7,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İran'ın Kırmaşan bölgesini vurdu. 328 kişinin can verdiği, 70 bin kişinin de evlerini terk ettiği bölgede, 3 günlük yas ilan edildi.

Irak'ın güneydoğusunda yer alan Süleymaniye ve Halepçe kentlerinin kesiştiği noktada 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Irak'ta 7, İran'da ise 328 kişinin öldüğü, 2.500 yaralandığı açıklanırken, çok sayıda kişi ise halen enkaz altında. Deprem, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok şehir ile birlikte İran, Suriye, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinde de hissedildi. Türk Kızılayı deprem bölgesine ulaştı. Depremin vurduğu İran'ın Kırmaşan bölgesinde 70 bin kişinin evini terk ettiği belirtiliyor. Bölgede, 3 günlük yas ilan edildi.

7,3'LÜK DEPREMLE SALLANDILAR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kenti yakınlarında dün saat 21.18'de deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre; 7.3 büyüklüğündeki ve 33.9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

İKİNCİ DEPREM 00.33'DE

Duhok ve Erbil'in yanı sıra başkent Bağdat'ta da korkuya neden olan deprem, Bağdat'ta 20 saniye, diğer kentlerde ise daha uzun hissedildi. Irak-İran sınırında 00.33'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Halk geceyi sokaklarda geçirdi.

Kürt Bölgesi Sağlık Bakanı Rekavt Raşit, Süleymaniye'ye bağlı Derbendihan'da durumun oldukça kritik olduğunu açıkladı. Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istendi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 328'e yükseldiği bildirildi.Yaralı sayısının ise 2.500'nin üzerine çıktığı belirtildi.

BİNLERCE İNSAN TEDAVİ ALTINDA

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e açıklamalarda bulunan Kermanşah Eyaleti Afet Yönetimi Genel Müdürü Rıza Mahmudi, deprem nedeniyle yaralanan 2 bin 504 kişinin de eyalet ve civar kentlerdeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

70 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Kermanşah bölgesinde 70 bin kişinin evini terk ettiği belirtiliyor. Can kaybının büyük bölümü Kermanşah vilayetine bağlı Irak sınırına 15 kilometre kadar mesafedeki Sarpol-e Zahab kasabasında meydana geldi.

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